Oroscopo Scorpione: settimana dal 7 al 13 aprile 2025

Le previsioni del segno

SCORPIONE – Settimana da protagonista silenzioso ma inesorabile. Il tuo charme tenebroso è in saldo e attira amici e spasimanti come api sul miele di castagno (amaro ma pregiato). Venere ti sorride, Marte ti spalleggia: chi ti ferma? Se sei single, questo è il momento di far partire la raffica di “ciao” sui social o di lanciarti in discorsi esistenziali con chi ti serve il caffè al bar. In coppia? Litigherai ma vincerai. Come sempre.

Sul lavoro, la strategia batte l’impulsività. Anche se l’istinto ti urla di prendere a testate i colleghi, tu resti zen (più o meno) e concludi affari promettenti. Progetti a lungo termine? Ci stai mettendo le fondamenta come un muratore con la tuta firmata.

E la salute? Nervi tesi, certo, ma hai capito che la vera forza sta nel non reagire a ogni provocazione come se ti avessero rigato la macchina nuova.

Hai tutto sotto controllo… più o meno, ma da fuori sembri una divinità egizia reincarnata.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Unni ti giri, spuntanu prublemi… ma tu ci scansi comu si fussi ‘n ballerinu supra ‘i petri.

