Oroscopo Scorpione: settimana dall’8 al 14 aprile 2024

SCORPIONE – In amore, questo è un periodo in cui puoi vivere con serenità, anche se intorno a te regna la frenesia. È come se riuscissi a mantenere la calma anche nel mezzo di una tempesta, eliminando tensioni e preoccupazioni, inclusi i rapporti con i parenti più stretti. Ricorda, l’obiettivo è sempre quello di riaccendere la scintilla dell’amore, anche quando l’istinto ti sussurra di correre nella direzione opposta. In fondo, se ti viene voglia di scappare, è proprio quando sei più vicino a capire cosa significa essere veramente innamorati.

Sul fronte lavorativo, tutto ciò che stai facendo ora brillerà di luce propria nella seconda metà dell’anno. È il momento di superare gli ostacoli legati alle questioni immobiliari e di risolvere ogni problema, perché ora è possibile. Piccole dispute sul lavoro non dovrebbero diventare un motivo per chiudersi in se stessi. E se c’è un desiderio di mettersi in gioco, le giornate subito dopo il 4 saranno le più favorevoli. A proposito di benessere, attenzione a non trasformare ogni pasto in un banchetto degno di un re! Se cambiare peso è un rischio, è sempre possibile pensare a una buona dieta con l’aiuto di un esperto.

In sintesi, “Anche lo Scorpione più impavido deve imparare a nuotare nel mare dell’amore senza paura di affogare.” Voto: 8. “Quannu l’amuri tòcca lu cori, fa cantari puru lu surci.” Un promemoria che l’amore ha il potere di trasformare e ispirare, anche quando meno te lo aspetti.



