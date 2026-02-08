Oroscopo Scorpione: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno

SCORPIONE – La settimana parte con una domanda che ti ronza in testa più del solito: stai davvero dedicando tempo e spazio a ciò che senti? Gli impegni lavorativi hanno occupato gran parte delle tue energie e, anche se non lo ammetti facilmente, i sentimenti sono rimasti spesso in secondo piano. Non perché non contino, ma perché sei stato costretto a rimandare, a gestire urgenze, a tenere tutto sotto controllo. Eppure il cielo è tutt’altro che spento. Gli stimoli planetari sono vitali, intensi, e parlano di desiderio, attrazione e legami che chiedono attenzione. Possono riaccendersi vecchi interessi o nascere relazioni parallele, soprattutto se ti senti trascurato o poco compreso. Le stelle dicono chiaramente che sei innamorato, ma il nodo resta sempre lo stesso: trovare tempo, presenza e disponibilità reale. Dalla prossima settimana sarà più facile recuperare vicinanza, soprattutto per chi ha vissuto una distanza fisica o emotiva dal partner.

Anche sul piano professionale il recupero è lento ma costante. Se recentemente hai perso tempo cercando di mediare tra persone, calmare tensioni o ristabilire equilibri, ora puoi finalmente ottenere qualcosa di più concreto. È un periodo utile anche per lo studio e per avviare iniziative che richiedono strategia e visione a lungo termine. Tuttavia, per sfruttare davvero queste opportunità, serve disciplina. Molto dipende da come hai impostato le basi nel periodo passato. Ciò che è stato costruito con attenzione ora può crescere, ciò che è stato improvvisato rischia di rallentarti. Lunedì resta una giornata delicata, in cui chiarire questioni rimaste in sospeso prima che diventino un peso inutile.

Dal punto di vista fisico arrivi da settimane intense, segnate da stress mentale e da una certa perdita di serenità. Il rischio è quello di somatizzare, caricando il corpo di tensioni non scaricate. Domenica porta un recupero importante grazie alla luna nel segno, ma il consiglio resta quello di mantenerti attivo con un movimento leggero e costante, capace di aiutarti a ritrovare equilibrio e lucidità.

La profondità è un dono, ma senza pause rischia di diventare fatica.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Si impari a spartiri megghiu u tempu tra duveri e sentimenti, ritrovi na calma ca ti mancava.

