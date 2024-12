Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 16 al 22 dicembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 dicembre 2024: i segni migliori

1 – Gemelli

Sei il segno più affascinante della settimana, altro che influencer sui social. I sentimenti ti fanno brillare e, per chi è single, ci sono incontri che sembrano usciti da una commedia romantica… VAI AL SEGNO

2 – Acquario

Amore, dolce amore! Venere ti sorride e tu fai scintille. In amore sei come un innovatore tecnologico: sempre pronto a stupire… VAI AL SEGNO

3 – Bilancia

Finalmente un po’ di leggerezza e positività. L’amore brilla grazie a Venere favorevole, rendendoti più affascinante e magnetico… VAI AL SEGNO

4 – Cancro

La tua settimana è un mix di drammi e momenti gloriosi. L’amore brilla, ma solo se il partner non ti fa innervosire (spoiler: succederà)… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Sei in modalità “controllo qualità” per i sentimenti: verifiche su verifiche. Vuoi tutto perfetto, ma rilassati, non stai facendo un’ispezione sanitaria all’amore!… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Questa settimana hai una carica energetica che neanche il caffè di zia Carmela riesce a eguagliare… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 dicembre 2024: i segni peggiori

7 – Leone

Settimana di fuoco per il Leone, che si trova a gestire relazioni sentimentali come un equilibrista sul filo… VAI AL SEGNO

8 – Pesci

Eterno sognatore con la testa tra le nuvole. Hai voglia di coccole e magari di qualche flirt occasionale… VAI AL SEGNO

9 – Toro

L’amore per te questa settimana sembra un gioco di poker. Hai in mano le carte giuste, ma non ti fidi del mazziere… VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

Hai più dubbi che certezze in amore, caro Sagittario. Ti ritrovi a soppesare sentimenti e preoccupazioni come se fossi un giudice in un talent show… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Sei in una fase di rivalutazione sentimentale. Vecchi amori potrebbero bussare alla porta, e se il cuore è solo, nuovi incontri interessanti ti aspettano dietro l’angolo… VAI AL SEGNO

12 – Scorpione

Diffidente come sempre, ma stavolta hai ragione: le persone attorno a te non sono tutte cristalline… VAI AL SEGNO