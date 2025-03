Oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 24 al 30 marzo 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 24 al 30 marzo 2025: i segni migliori

1 – Acquario

Settimana da cuore a razzo e testa tra le nuvole, ma va bene così… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Incredibile ma vero: sei in uno di quei rari momenti in cui non sei tu il problema!… VAI AL SEGNO

3 – Leone

ùEh, Leò, questa settimana sei una vera e propria telenovela col botto finale… VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Settimana da protagonista drammatico con cuore sincero e stress da ufficio… VAI AL SEGNO

5 – Ariete

Settimana da gladiatore emotivo. Sembra di stare dentro un reality show dove tu fai tutto, e gli altri si lamentano pure… VAI AL SEGNO

6 – Vergine

Hai l’occhio critico acceso a livelli da ispettore della NASA… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 24 al 30 marzo 2025: i segni peggiori

7 – Pesci

Hai il cuore in modalità “colonna sonora strappalacrime”, ma stavolta c’è una luce alla fine del tunnel… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Hai la stessa stabilità emotiva di una sedia a tre gambe. Il cuore è confuso… VAI AL SEGNO

9 – Toro

Hai così tante cose da fare che l’amore lo metti in stand-by come il bucato dimenticato nella lavatrice… VAI AL SEGNO

10 – Gemelli

Le relazioni questa settimana vanno gestite come un cocktail shakerato: agitare con cura, ma senza farlo esplodere… VAI AL SEGNO

11 – Capricorno

Hai presente quella sensazione di voler mollare tutto e aprire un chiosco in spiaggia? Ecco, tu l’hai già googlata due volte oggi… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

Settimana intensa tipo film drammatico: prima litighi, poi piangi, poi ti abbracci da solo davanti allo specchio… VAI AL SEGNO