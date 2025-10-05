Oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 6 al 12 ottobre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: i segni migliori

1 – Capricorno

Sei il segno che scrive piani quinquennali anche per i sentimenti. Ma stavolta, Venere ti guarda… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Tu sei l’architetto dell’ordine zodiacale, il campione mondiale di liste, post-it e ansie preventive… VAI AL SEGNO

3 – Scorpione

Sei il filosofo oscuro dello zodiaco: intenso, profondo, ma anche un po’ melodrammatico… VAI AL SEGNO

4 – Pesci

Dolce e confuso segno delle profondità emotive, vivi in un mondo tutto tuo fatto di intuizioni… VAI AL SEGNO

5 – Leone

Sei il re della savana zodiacale, hai l’istinto del capo branco ma anche la drammaticità… VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Chi nasce sotto questo segno è emotivo, accogliente, spesso timoroso come un riccio in autunno… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 6 al 12 ottobre 2025: i segni peggiori

7 – Toro

Chi nasce sotto questo segno è come un vecchio vino siciliano: corposo, testardo e a volte… VAI AL SEGNO

8 – Ariete

Hai l’entusiasmo di un bambino al parco giochi e la delicatezza di un trapano acceso alle sei… VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Sei lo spirito libero dello zodiaco. Un ribelle gentile, un rivoluzionario che si scorda le scadenze… VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

Sei un viaggiatore, un idealista, un mezzo filosofo da bar che però cambia idea ogni tre fermate di autobus… VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Sempre in equilibrio, almeno in teoria. Ma stavolta sembri più una sedia traballante… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Nascere sotto questo segno è come vivere in un condominio interiore: due anime litigano… VAI AL SEGNO