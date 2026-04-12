Oroscopo Toro: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

TORO – Venere nel tuo segno ti regala quel fascino tranquillo che ti rende irresistibile anche quando non fai assolutamente nulla (che, diciamolo, è una delle tue attività preferite). L’amore torna protagonista, ma non nel modo semplice e lineare che immagini. Da una parte vuoi stabilità, sicurezza, qualcosa che duri nel tempo e che non ti faccia perdere energie inutilmente. Dall’altra, però, hai sviluppato una certa diffidenza verso tutto ciò che somiglia anche lontanamente a errori del passato. E così ti trovi in una specie di limbo emotivo: vuoi amare, ma con il freno a mano leggermente tirato. Nelle relazioni consolidate si cerca un nuovo equilibrio, qualcosa di più maturo e meno scontato. I single, invece, potrebbero vivere emozioni intense, anche fuori dagli schemi, magari con qualcuno che non rientra nei tuoi soliti standard (e già questo è rivoluzionario). Sul lavoro le cose iniziano a girare meglio. Stai costruendo qualcosa di concreto e finalmente arrivano segnali incoraggianti. La tua determinazione viene premiata e questo rafforza la tua sicurezza, che già non era poca. È un buon momento per consolidare e andare avanti senza ansie inutili. Anche a livello personale ti senti più centrato: hai trovato un tuo ritmo, una tua stabilità interiore. Attenzione solo a non trasformare questa tranquillità in pigrizia cronica. Ogni tanto serve anche uscire dalla comfort zone, lo sai.

Vuoi certezze… ma con un pizzico di brivido, giusto per non annoiarti.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Apri u cori senza paura ma senza fari passi ‘nterra, ca si trovi l’equilibriu giustu ti godi tuttu senza fari danni né a tia né a l’autri.

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