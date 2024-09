Oroscopo Toro: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Toro, che dire? Se non hai ancora fatto saltare in aria un paio di rapporti, probabilmente ci sei andato vicino. Le incomprensioni volano come frecce, ma alla fine di questo mese potresti finalmente chiarire tutto.

Basta con le discussioni infinite, non sei in un tribunale! E sul lavoro? Il cielo ti sorride, ti senti più produttivo di una fabbrica di biscotti in periodo natalizio. Tuttavia, non pensare di risolvere tutto subito: serve pazienza, Toro, e anche un po’ di strategia.

Il fisico regge bene, ma qualche giornata potrebbe sembrare più pesante di un carico di mattoni. Non ti preoccupare, hai la grinta di un trattore, quindi ce la farai.

Quando smetterai di cercare il pelo nell’uovo, forse scoprirai che l’uovo è buono!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai lu bravu, ca ogni tantu lassari curriri ti fa campare megghiu e cchiù longu.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI