Oroscopo Toro: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

TORO – Casa dolce casa, ma anche un po’ di pepe non guasta! Natale è il tuo momento, Toro! È tempo di coccole domestiche e di rapporti familiari al microscopio. Cerchi serenità in amore e, sorpresa, la troverai evitando i soliti battibecchi. Al lavoro, la tua empatia è la chiave del successo. Giove ti sussurra all’orecchio che maggio porterà novità, quindi tieni gli occhi aperti per le buone nuove legali o lavorative. Ricorda, la pazienza è una virtù, specialmente quando il divano chiama! È ironico come tu, Toro, il segno più testardo dello zodiaco, debba attendere fino a maggio per le tue risposte.

Voto: 7/10. “Assai beni balla, cui la fortuna sona.“



