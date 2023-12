Oroscopo Toro: settimana dal 4 al 10 dicembre

Le previsioni del segno

TORO – Immagina di essere in una partita a scacchi con Venere: ogni mossa conta. La tua vita amorosa potrebbe essere un po’ turbolenta, ma è anche il momento di fare scelte importanti. Mentre ponderi ogni passo, ricorda che anche in ambito lavorativo, le decisioni impulsive non sono consigliate.

Pensa prima di agire, ma una volta deciso, vai avanti a testa alta. Voto: 6/10. “Lu voi nun parra ca havi la lingua grossa, ma si parrassi gran cosi dirria.“



