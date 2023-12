Oroscopo Toro: settimana dall’11 al 17 dicembre

Le previsioni del segno

TORO – Venere ti guarda storto questa settimana. Potresti sentirti come in una soap opera, con colpi di scena e gelosie inaspettate. Ma non temere, la tua capacità di trasformare un dibattito in un flirt non passa inosservata. Giove ti lancia sfide, e tu le accetti come se fossero inviti a cena. Tuttavia, ricorda che non tutte le e-mail sono spam, alcune potrebbero contenere opportunità d’oro. Sei come una roccia, solido e immobile, ma anche le rocce hanno bisogno di una pausa.

Voto: 6/10. “Cu’ simina spini nun pò raccogghiri rosi.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI