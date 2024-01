Oroscopo Vergine: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

VERGINE – Venere sembra voler mettere alla prova il tuo equilibrio emotivo questo mese, caro Vergine. Ritrovare il giusto ritmo nella vita affettiva può sembrare un compito arduo, con ansie e inquietudini che fanno capolino nei tuoi rapporti. È un periodo di riflessione, dove il desiderio di relazioni nuove si scontra con la paura di ripetere errori passati. Sul lavoro, sebbene non ci siano grandi turbolenze, potresti trovarsi a gestire delicati residui del passato. La tua salute richiede attenzione, specialmente per quanto riguarda la circolazione e lo stomaco. Non trascurare i segnali del corpo e consulta sempre il medico prima di assumere medicinali.

Dunque, Vergine, ricorda che anche il perfezionista ha bisogno di fare un passo alla volta. Voto: 5.5. “L’acqua tantu aisa in autu, quantu cala.”



