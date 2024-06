Oroscopo Vergine: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Ah, Vergine, il perfezionista dello zodiaco! In amore, preparati a una settimana complessa. Un novilunio pesante potrebbe portare qualche disturbo giovedì. Chi ha chiuso una storia o sta cercando di ravvivarla, dovrà prendere decisioni difficili.

Pazienza, cara Vergine, sarà necessaria. Sul lavoro, le maschere cadono e scopri chi sono i veri opportunisti. Per te, amante dell’ordine, questo è un periodo conflittuale. Attenzione a non fare passi falsi o a favorire persone che non lo meritano.

Il benessere è un po’ irritante, ma sappi che queste tensioni sono momentanee. Da settimana prossima le cose miglioreranno, quindi non stancarti troppo.

Ogni cosa al suo posto, ma quale posto? Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti passi falsi, caru, ca sulu tu po’ mannari tuttu a scafazzari.”

