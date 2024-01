Oroscopo Vergine: settimana dal 15 al 21 gennaio

Le previsioni del segno

VERGINE – Per te, Vergine, la settimana sembra un gioco di strategia dove ogni mossa conta. In amore, potresti scoprire che un’amicizia si sta trasformando in qualcosa di più dolce e significativo. Se c’è qualcuno che ti fa battere il cuore, cogli l’opportunità e fissate un incontro nei giorni più propizi. Il fine settimana si preannuncia ricco di interessanti sviluppi amorosi, quindi lascia che le tensioni si sciolgano e apri il tuo cuore alle nuove avventure. Nel mondo del lavoro, i trasferimenti di ufficio e i cambiamenti in corso sembrano portare con sé grandi opportunità. Ricorda, le più belle cose della vita spesso nascono da una profonda riflessione. Sul fronte del benessere, la Luna sorride alle tue energie, ma cerca di non essere troppo critico con te stesso e con gli altri.

Sei come un giocoliere che tenta di equilibrare lavoro e amore, speriamo non ti cadano le palle! Voto: 8/10. “Diavulu ‘mburnutu, ancilu apparebit.“



