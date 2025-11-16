Oroscopo Vergine: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Quando si parla di sentimenti, tu appari come un elegante manuale di istruzioni: preciso, logico, pronto a prevedere ogni imprevisto… tranne l’imprevisto che arriva davvero. E questa settimana gli astri ti invitano proprio a questo: aprirti all’imprevedibilità. Il cuore vuole spazio, dialogo, scambi mentali vivaci, e tu — che ami la chiarezza — potresti sentirti emozionato e spaventato allo stesso tempo.

Se stai ancora elaborando una separazione o una delusione recente, non c’è nulla di strano nel voler difendere la tua indipendenza come un tesoro prezioso.

Hai bisogno di autonomia, di ritmi tuoi, di proteggere quel piccolo ecosistema perfetto che hai costruito. Ma allo stesso tempo, dentro di te ribolle un desiderio di condivisione: un amore intelligente, stimolante, capace di parlarti prima ancora che tu apra bocca. Ti eccita l’intesa mentale più di quella fisica, e non c’è nulla di più sexy per te di un dialogo fatto di idee, riflessioni, battute sottili. E poi… c’è quella possibilità inaspettata: un legame fuori dagli schemi, un rapporto borderline, una storia non convenzionale che rompe la tua geometria perfetta. Ti intriga e ti spaventa, come tutto ciò che è nuovo e non decifrabile subito.

Sul lavoro la situazione è più agitata. Marte e Mercurio ti confondono, portano irritazione, fraintendimenti, discussioni. Se sei dipendente potresti trovarti dentro dinamiche aziendali poco chiare, con capi che parlano in geroglifici e colleghi che interpretano sempre tutto nel modo sbagliato. Se invece lavori in proprio, senti crescere l’insoddisfazione per un ambiente che non ti rappresenta più. E da qui nasce il germe del cambiamento: una volontà silenziosa, ma determinata, di rivoluzionare la tua strada professionale. Il 2026 sarà un anno importante e già adesso i primi segnali iniziano a farsi vedere.

Il benessere migliora, ma devi ascoltarti: programmare un check-up è utile, la stanchezza non è immaginaria. Verso il weekend recuperi bene, ma solo se impari a non tirare la corda troppo a lungo.

Cerchi stabilità, poi ti innamori del caos… scientificamente selezionato.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui ‘u to’ istintu: mancu tu puoi cuntrullari tuttu, ma puoi scegliri ciò che ti fa stari megghiu”.

