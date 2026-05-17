Oroscopo Vergine: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana hai l’energia mentale di qualcuno che ha aperto contemporaneamente ventisette schede nel cervello e ora non trova più quella da cui era partito. In amore serve delicatezza, ma soprattutto serve smettere di analizzare ogni singola parola come se dovessi preparare una relazione scientifica sui sentimenti umani. Alcune tensioni recenti ti hanno reso più prudente e più chiuso, e adesso rischi di reagire in modo troppo razionale anche davanti a emozioni semplici. La verità è che hai paura di perdere il controllo delle situazioni, quindi preferisci trattenerti piuttosto che esporti davvero. Però questa settimana ti mostra chiaramente che certi rapporti non si salvano con la perfezione, ma con la presenza.

Chi vive una relazione stabile deve fare attenzione ai dettagli quotidiani. Non servono discorsi giganteschi o promesse cinematografiche: bastano ascolto, pazienza e meno rigidità. A volte il silenzio può essere più utile di una risposta detta impulsivamente solo per voler avere ragione. E diciamolo: tu hai un talento incredibile nel ricordare esattamente cosa qualcuno ti ha detto tre mesi fa alle 18:42 con tono leggermente ambiguo. Il problema è che poi trasformi quella frase in un processo mentale infinito. Questa settimana invece dovresti imparare a lasciar scorrere alcune cose senza volerle controllare tutte.

Sul lavoro stai vivendo una fase di attesa nervosa. Hai la sensazione che molte risposte siano ancora sospese e questo ti infastidisce parecchio, perché tu ami i programmi chiari, le liste ordinate e le strategie precise. Invece il quadro generale si sta formando lentamente e non tutto può essere deciso adesso. La buona notizia è che la tua lucidità mentale migliora. Riesci a capire meglio quali direzioni meritano energia e quali invece vanno lasciate perdere. È un periodo di selezione importante. Alcuni progetti o collaborazioni potrebbero non convincerti più come prima, e dentro di te cresce il bisogno di fare ordine. Il rischio però è pretendere risultati immediati da situazioni che hanno ancora bisogno di tempo.

Mentalmente sei stanco più di quanto ammetti. Non è il fisico il problema: è il cervello che continua a lavorare anche quando dovresti rilassarti. Ti addormenti pensando alle cose da fare, ti svegli ricordando qualcosa che potevi dire meglio nel 2019 e nel frattempo cerchi pure di organizzare il futuro di tutti quelli che ti stanno attorno. Hai bisogno di semplicità, routine sane e pause vere. E magari anche di smettere di correggere mentalmente la grammatica dei messaggi che ricevi.

Sei così preciso che pure le tue ansie sono organizzate in ordine alfabetico.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ogni tantu lassaci perdiri quarchi pinseri, picchì nun poi aggiustari tuttu e certi cosi si sistemanu sulu quannu smetti di stringiri.

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