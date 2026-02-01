Oroscopo Vergine: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Settimana delicata, in cui la tua tendenza ad analizzare tutto rischia di trasformarsi in un boomerang emotivo. Nei rapporti affettivi il clima è polemico, quasi ribelle, e se tieni davvero a una relazione devi evitare di scendere in discussioni inutili. Le parole, in questo periodo, pesano più del solito. Se vieni da un rapporto fallito, però, questa settimana offre anche la possibilità concreta di voltare pagina e aprirti a un incontro nuovo, più in linea con la persona che sei diventata. Un evento inatteso potrebbe renderti confusa, ma non tutto ciò che destabilizza è negativo: a volte serve a rimettere ordine.

Sul lavoro il tema centrale sono le spese. Sono usciti troppi soldi e questo ti mette in allerta. I risultati arriveranno, ma non immediatamente. Serve tempo perché tutto si stabilizzi, soprattutto dopo i cambiamenti avvenuti nell’ultimo anno. Il nervosismo può renderti più scontroso del solito e farti vedere nemici ovunque. In realtà, non tutte le persone attorno a te sono affidabili, ma non tutte sono nemmeno contro di te. Alcune proposte potrebbero arrivare, ma vanno valutate con estrema attenzione. La fretta non è tua alleata.

A livello fisico ed emotivo, il rischio è quello di cadere in uno stato di insoddisfazione cronica. Analizzare ogni dettaglio ti stanca più di quanto ammetti. Le giornate di metà settimana sono le più complesse. Non premere sull’acceleratore, rallenta e respira. Non tutto dipende da te, anche se vorresti.

Non tutto ciò che non funziona subito è un errore da correggere.

Voto: 3

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa iri certi pinsera, picchì quannu stringi troppu, finisci sulu pi stancarti senza risolveri nenti.

