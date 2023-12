Oroscopo Vergine: settimana dal 25 al 31 dicembre

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana di Natale arriva con un piccolo dubbio che sembra più un rebus degno di Sherlock Holmes. Non mettere in questione la validità di un sentimento, a meno che non sia la tua abitudine interrogare i tuoi sentimenti come testimoni in un processo. Mercurio ti promette concretezza, che speriamo non sia quella che usi per costruire un muro attorno ai tuoi sentimenti. E se un progetto non avverrà prima di maggio, prendilo con filosofia: anche l’attesa ha il suo fascino, specialmente se accompagnata da una buona serie TV. E non dimenticare, Vergine, che equilibrare il lavoro e l’amore potrebbe essere più facile se smettessi di cercare il partner ideale nelle recensioni online. Il successo non manca, ma ricorda che diversificare il lavoro non significa trasformare l’ufficio in un bazar.

Voto: 6/10. “Lu re ‘un ha bisognu di varba, ma di senno.”



