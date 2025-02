Oroscopo Vergine: settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Venere smette di darti fastidio, ma tu non smetti di tormentarti con mille pensieri esistenziali. Sarai in vena di riflessioni profonde, come se fossi un filosofo greco disperso in un mondo che non ti capisce.

Sei bravissimo a chiuderti in te stesso e a complicare la vita a chi ti vuole bene: attenzione a non esagerare, che poi nessuno ha il libretto di istruzioni per capirti. Sul lavoro, la settimana è un mix di occasioni e ostacoli, perché sperimentare ti eccita e ti manda in tilt allo stesso tempo.

Se qualcuno rema contro di te, invece di farti venire l’ulcera, usa l’astuzia. La tranquillità è ancora un miraggio lontano, quindi non iniziare diete improvvisate: ti serve energia, non isteria!

Se fossi meno complicato, avresti già conquistato il mondo!

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Ma comu fai a diri ca stai mali, si mancu tu capisci chi ti passa pi la testa?”



