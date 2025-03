Oroscopo Vergine: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Non siete solo nervosi, siete praticamente la reincarnazione di una moka dimenticata sul fuoco: pronti a scoppiare per ogni sciocchezza. Se in amore ultimamente vi hanno fatto girare le rotelle, con Venere di traverso la pazienza scarseggia come il parcheggio a Palermo. Meglio andarci piano e non prendere decisioni affrettate.

Certo, se da settimane litigate pure col gatto, fatevi due domande. Le relazioni nuove sono difficili da gestire, quelle vecchie da sopportare. Aspettate almeno la prossima settimana prima di lanciare il telecomando.

Sul lavoro vi sentite traditi come chi aspettava un cannolo e si ritrova un biscotto secco: promesse non mantenute, risultati storti. Però attenzione: le cose stanno cambiando sotto sotto, e qualcosa si smuove. Se siete tentati di mandare tutto all’aria, respiriamo profondamente e rimandiamo al mese prossimo, va.

Fisicamente siete scarichi, tipo cellulare che segna 2%. Ma resistete ancora un po’, il recupero arriverà e a maggio qualcuno potrebbe pure venirvi incontro.

Nervosi? Sì. Ma pure testardi. Quindi resistete che il meglio deve arrivare.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Calati calati, ca si ti scanti ora, poi cu si cunzola?”

