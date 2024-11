Oroscopo Vergine: settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Questo periodo sembra concentrato su tutto, tranne che sull’amore. Magari stai dando troppa importanza al lavoro, o forse è colpa di Venere che mette un po’ di zizzania.

Non stupirti se qualcuno ti sembra meno affettuoso del solito, è solo un momento di transizione. Le nuove storie sembrano fragili e poco promettenti, ma non significa che debbano finire subito. Nel lavoro, ti attendono cambiamenti che potrebbero causare qualche tensione, e ti capisco se ogni tanto vorresti tirare i remi in barca!

Ma tranquillo, declinare un incarico non è un’opzione per te. Quanto al benessere, sei un po’ in affanno, per cui evita le discussioni inutili e cerca di tenere i nervi saldi.

Voto: 6

Ti senti stanco? Resisti, le nubi passeranno.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nenti scantiari, ma pìgghiala comu veni, ca n’autru tempu arriva!”

