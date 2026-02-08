 Oroscopo Vergine: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026
Oroscopo Vergine: settimana dal 9 al 15 febbraio 2026

Le previsioni del segno
VERGINE – Questa settimana ti mette davanti a una sfida che conosci bene. Non tirare troppo la corda, soprattutto nei rapporti più delicati. Se negli ultimi mesi non sono mancate polemiche o incomprensioni, ora rischiano di riaffacciarsi, in particolare a metà settimana, quando una vecchia insoddisfazione potrebbe tornare a galla. Molto dipende dal tipo di legame che stai vivendo. Quelli solidi reggono, quelli costruiti su compromessi fragili potrebbero vacillare. C’è anche chi inizia a guardarsi attorno, spinto dal bisogno di sentirsi di nuovo visto e desiderato. In questi casi serve prudenza, perché le passioni segrete, per quanto intense, rischiano di trasformarsi in piccoli tormenti inutili.

Sul piano pratico ed economico ti trovi in una fase di passaggio. O stai lavorando in un contesto che sta cambiando pelle, oppure sei tu a desiderare una svolta. Le idee sono più chiare, ma i risultati migliori arriveranno più avanti. Questo non significa restare fermi. L’energia mentale è buona e i progetti avviati di recente possono essere migliorati e portare frutti nel tempo. Accordi e collaborazioni possono essere rinnovati, e per chi studia le prospettive diventano più interessanti nella seconda parte dell’anno. Se lavori a provvigione, il fine settimana potrebbe regalare una sorpresa positiva.

Dal punto di vista fisico, il problema resta sempre lo stesso: quando ti senti carico tendi a esagerare, dimenticando le regole che per te sono fondamentali. Serve pazienza e la capacità di non pretendere tutto subito, anche quando non ti senti sostenuto come vorresti.
La perfezione ti rassicura, ma la flessibilità ti salva.
Voto: 5
Consiglio delle stelle siciliane: Si smetti di stringiri tuttu, riesci a respirari megghiu e a fari scelte cchiù leggere.
