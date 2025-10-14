 Partinico, abusi sessuali su una bambina di 6 anni: u arresto
Orrore a Partinico, abusi sessuali su una bambina di 6 anni: un arresto

In cella un 49enne
PALERMO
di
PARTINICO (PALERMO) – Abusi sessuali su una bambina di sei anni. Questa l’accusa terribile per un uomo di 49 anni che è stato arrestato dalla polizia a Partinico (Palermo).

La vicenda

A scoprirlo sono stati alcuni parenti della piccola. Nei giorni scorsi gli agenti di polizia sono intervenuti perché alcuni parenti della bambina avrebbero anche picchiato l’uomo. In seguito alle indagini del commissariato, sarebbero state raccolte testimonianze e prove sull’indagato.

L’accusa: abusi sessuali su minore

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del Gip del tribunale di Palermo. L’accusa è di abusi sessuali su minore.

