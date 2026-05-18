Orti della Susanna, Mpa: “Acquisizione pubblica e tutela immediata”

Presentata una mozione al Comune di Catania dopo il recente incendio nell’area verde di Cibali

CATANIA – Il gruppo consiliare Mpa-Grande Sicilia al Comune di Catania ha presentato una mozione per chiedere l’avvio delle procedure per l’acquisizione pubblica degli Orti della Susanna, nel quartiere Cibali.

Nel documento, sottoscritto dai consiglieri del gruppo, viene evidenziato come il recente incendio che ha colpito l’area abbia riacceso l’attenzione sui temi della sicurezza. Nonché dell’abbandono e della necessità di una tutela definitiva contro il rischio di speculazioni edilizie.

“Gli Orti della Susanna rappresentano un patrimonio ambientale, storico e sociale che Catania non può permettersi di perdere”, afferma il capogruppo Orazio Grasso. “Occorre trasformare le intenzioni in atti amministrativi concreti, avviando subito il percorso di acquisizione pubblica e modificando definitivamente la destinazione urbanistica dell’area”.

La mozione impegna sindaco e giunta a promuovere una variante urbanistica che elimini la previsione di “Centro Direzionale”, destinando l’intera area a verde pubblico urbano e area protetta.

Secondo il gruppo consiliare, è necessario intervenire con urgenza senza attendere l’approvazione del nuovo Piano urbanistico generale. “La situazione di vulnerabilità dell’area e il rischio concreto di ulteriori danni rendono indispensabile un provvedimento urgente”, aggiunge Grasso.

Tra le proposte avanzate anche la creazione di orti urbani e vigne sociali, l’affidamento partecipato di lotti ad associazioni e cittadini e una collaborazione con l’Università di Catania per attività scientifiche, ambientali e didattiche.

La mozione chiede infine l’attivazione di un tavolo tecnico con l’assessorato regionale Territorio e Ambiente per intercettare fondi destinati alla forestazione urbana, alla creazione di parchi e alla messa in sicurezza antincendio dell’area.