Orti di Cibali, Mpa: “Serve una visione condivisa per il futuro dell’area”

Alberghina interviene sul progetto di valorizzazione degli Orti della Susanna

CATANIA – “Esprimiamo pieno apprezzamento per l’attenzione rivolta da Legambiente a un’area che riteniamo un polmone vitale non solo per il quartiere di Cibali ma per l’intera città”. Lo afferma la coordinatrice del Mpa Catania, Pina Alberghina, intervenendo sul dibattito relativo agli Orti della Susanna e al progetto di valorizzazione dell’area verde.

Secondo Alberghina, il movimento autonomista sostiene da tempo la prospettiva di trasformare gli Orti di Cibali in una grande area verde urbana, definita “il Central Park di Catania”, rilanciata anche attraverso una recente petizione.

“Il fatto che oggi anche le associazioni ambientaliste accendano i riflettori su questo progetto – aggiunge – dimostra che l’iniziativa può essere sostenuta coralmente da tutta la città, dalle istituzioni ai cittadini, superando ogni logica di parte”.

Per la coordinatrice Mpa, la valorizzazione degli spazi verdi rappresenta un elemento centrale per il benessere urbano e per la promozione di modelli di vita sostenibili. “Gli Orti di Cibali – conclude Alberghina – sono il simbolo di una possibile rinascita che continueremo a difendere e valorizzare”.