Ortigia, Vidovic resta: “Scelta di cuore, questa per me è una famiglia”

L'attaccante montenegrino resta in Sicilia

1' DI LETTURA

SIRACUSA – Il Circolo Canottieri Ortigia è lieto di comunicare ufficialmente la riconferma dell’attaccante montenegrino Stefan Vidovic. Nonostante siano giunte diverse offerte al giocatore, alcune anche molto più vantaggiose, Stefan ha scelto di rimanere all’Ortigia e a Siracusa, comunicando alla società la sua decisione e motivandola con l’amore per questi colori, la fiducia nel progetto e l’enorme affetto per l’ambiente Ortigia, che lui considera ormai come una famiglia.

“Sono molto felice – dichiara Stefan Vidovic ai microfoni ufficiali del club – di rimanere in questa città e in questa società. Per me è molto importante restare qui insieme ai miei compagni, a quelli che sono diventati i miei fratelli. Nei giorni in cui stavo valutando altre offerte importanti, con le notizie che uscivano e che parlavano già di un mio sicuro trasferimento, mi sono arrivati tanti messaggi da Siracusa, dall’ambiente Ortigia, da tifosi, compagni di squadra, amici. Per me questo è più importante di ogni altra cosa e mi rende felice”.

“Voglio dire quindi grazie a tutti quelli che mi hanno scritto. Questa è una famiglia per me e ora voglio continuare a dare il massimo per questi colori, per provare a ottenere risultati importanti insieme ai miei compagni. Voglio approfittare di questo momento per salutare due amici che non giocheranno più con noi, cioè Valentino Gallo e Filip Klikovac. Li voglio ringraziare per tutto quello che abbiamo fatto insieme”, ha concluso.