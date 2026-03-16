Oscar del cinema, trionfa “Una battaglia dopo l’altra” con ben sei premi

“Una battaglia dopo l’altra”, la commedia d’azione politica di Paul Thomas Anderson, con ben sei premi, trionfa agli Oscar. Il film grande protagonista al Dolby Theatre di Los Angeles è una commedia politica che denuncia l’autoritarismo, il controllo del governo sui cittadini, la paranoia politica e la repressione, e celebra la resistenza civile, un tema che a molti è sembrato molto attuale e molto americano.
Anderson ha vinto l’Oscar per il miglior film, la miglior regia e la migliore sceneggiatura non originale, adattata da un romanzo di Thomas Pynchon. Niente premio per Leonardo DiCaprio, ancora una volta a secco, mentre l’Oscar per il miglior attore non protagonista è andato a Sean Penn, che però non ha partecipato all’evento.
Michael B. Jordan trionfa come miglior attore nei panni dei gemelli Smoke e Stack Moore di Sinners. I peccatori, del suo amico e soldale Ryan Coogler.
Nessuna sorpresa tra le attrici: vittoria annunciata per Jessie Buckley, già candidata come non protagonista per La figlia oscura, che ha collezionato tutti i premi della stagione per la Agnès Shakespeare di Hamnet di Chloé Zhao, dal romanzo di Maggie O’Farrell.