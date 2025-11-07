 Ospedale Cannizzaro, assunti 12 infermieri e un'ostetrica
L'ad Giuffrida: "Garantiamo il turn over"
sanità
di
CATANIA – Nell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania: con due diverse recenti delibere sono stati assunti a tempo indeterminato 12 infermieri e una ostetrica.

Si tratta di personale che, a seguito dell’avviso di ricognizione e della relativa istruttoria da parte degli uffici, ha potuto beneficiare della stabilizzazione “diretta” grazie al possesso dei requisiti previsti dalla normativa: appartenere al ruolo sanitario, essere stati arruolati con procedure concorsuali, avere maturato almeno 18 mesi di servizio in enti del servizio sanitario nazionale, dice l’Azienda.

“Con queste ulteriori assunzioni – afferma Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’azienda Cannizzaro – oltre a riconoscere un diritto ai professionisti interessati, garantiamo il necessario turn-over nell’attività assistenziale con la copertura dei posti organici, e dunque già previsti nel piano del fabbisogno di personale, rimasti vacanti a seguito delle naturali cessazioni dei rapporti di lavoro”.

