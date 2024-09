Catania, ospedale Cannizzaro: due donne nella nuova Direzione Strategica

Le nomine hanno una durata di tre anni

CATANIA – Si è insediata la nuova Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania. Ad affiancare il Direttore Generale Salvatore Giuffrida sono due donne: la dottoressa Monica Castro, Direttore Amministrativo, e la dottoressa Diana Cinà, Direttore Sanitario.

Le delibere di nomina, comunica l’Azienda in una nota, hanno una durata di tre anni e sono state adottate venerdì con decorrenza dal 2 settembre.

Cannizzaro: la nuova Direzione

Monica Castro, catanese, 54 anni, è laureata in Economia e Commercio e specializzata in management pubblico e dei servizi sanitari. È dirigente amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, con incarico di direzione dell’Unità Operativa Complessa Economico Finanziario e Patrimoniale.

In precedenza Castro si è occupata con ruoli di responsabilità di contabilità e bilancio, pianificazione strategica, controllo di gestione, performance aziendale, politiche del personale. È iscritta nel registro dei revisori legali ed è presidente di Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) di Aziende sanitarie siciliane.

Diana Cinà, medico chirurgo specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, in Immunoematologia e Trasfusione e in Biochimica Clinica, è stata confermata Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro dopo la prima nomina del luglio 2019.

Docente esterno del Dottorato di Ricerca di Scienze Oncologiche dell’Università degli Studi di Catania per più anni accademici, è stata direttore dell’Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica dall’Arnas Garibaldi di Catania e dirigente medico nell’UOC di Patologia Clinica dello stesso Ospedale Cannizzaro.