Ospedale Cervello, la Fials: “Pronto soccorso resterà aperto”

Dal commissariamento nuovo impulso all'azienda

1' DI LETTURA

PALERMO – “Ringraziamo l’assessore Volo per aver mantenuto la promessa e aver dato seguito alle rassicurazioni. Il pronto soccorso dell’ospedale Cervello resterà aperto e in questo modo saranno evitati gravi disservizi per l’utenza”. Lo affermano in una nota della Fials Palermo i sindacalisti Giuseppe Forte, Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara.

Il sindacato era stato l’unico a protestare davanti alla sede dell’azienda in viale Strasburgo e in seguito era stato convocato dall’assessore, che aveva dato garanzie sull’impegno a mantenere aperto il presidio.

“Con il commissariamento dell’azienda su alcune funzioni – prosegue Forte – confidiamo che l’azienda possa ricevere nuovo impulso per garantire la migliore assistenza ai pazienti”