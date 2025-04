“L’otorino incontra il pediatra”: tre giorni dedicati alla salute

Il 3, 4 e 5 aprile

CATANIA – Dal 3 al 5 aprile 2025, il Four Points by Sheraton di Catania accoglierà il Corso di aggiornamento Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica (SIOP). Un appuntamento scientifico di riferimento che riunirà i maggiori esperti italiani nel campo dell’otorinolaringoiatria, pediatria, audiologia e chirurgia cervico-facciale.

Il corso, presieduto dal Prof. Ignazio La Mantia, responsabile scientifico dell’evento, si articola in tre intense giornate di lavori, animate da letture magistrali, tavole rotonde, simposi e sessioni pratiche. L’obiettivo è promuovere un confronto scientifico multidisciplinare e operativo, fondato sulla centralità del bambino nella pratica clinica.

“Questo evento nasce con la volontà di creare un luogo d’incontro – ha dichiarato il prof. La Mantia – tra esperienze e professionalità diverse, tutte unite da un unico obiettivo. Offrire ai nostri bambini cure più efficaci, integrate e rispettose della loro unicità. Il bambino non è un piccolo adulto.

Ha bisogni, linguaggi e tempi propri. Il bambino non è un piccolo uomo, un adulto in miniatura, ma un essere altro e diverso, dotato di un suo specifico modo di entrare in rapporto con il mondo”.Il corso di aggiornamento nazionale Siop 2025, oltre a essere multidisciplinare, sarà anche “multidimensionale”, se è vero che, durante le giornate di venerdì e sabato, i lavori saranno suddivisi in diverse sale, tutte interconnesse tra di loro.

Il programma

Nel corso della prima giornata si affronteranno tematiche di grande attualità legate all’antibioticoterapia e alla crescente sfida rappresentata dai meccanismi di resistenza batterica. Si discuterà inoltre delle patologie flogistiche dell’orecchio medio e del loro impatto sullo sviluppo del linguaggio e sull’attenzione uditiva nei bambini.

Altri argomenti di rilievo includeranno le tumefazioni latero-cervicali, le riniti vasomotorie e la sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS), patologia che può influire in modo significativo, sia nel breve che nel lungo termine, sullo sviluppo neurocognitivo e comportamentale del bambino.

La seconda giornata sarà incentrata sulla rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP), con un focus aggiornato sull’inquadramento diagnostico e sulle terapie, sia mediche che chirurgiche, in linea con le raccomandazioni EPOS 2020.

Particolare attenzione sarà dedicata alla fenotipizzazione del paziente e all’analisi delle più recenti innovazioni terapeutiche, comprese le esperienze di “real life” sull’utilizzo dei farmaci biologici, che stanno aprendo nuove prospettive cliniche. Non mancherà un approfondimento sulla gestione della CRSwNP nei pazienti affetti da fibrosi cistica, con uno sguardo alle più recenti opzioni terapeutiche.

Un’importante sezione pratica, a carattere interattivo, consentirà a pediatri, giovani specialisti ORL e non solo, di confrontarsi direttamente con tecniche di diagnostica endoscopica, utili da applicare nella quotidianità clinica.

Le patologie delle vie aereo-digerenti in età pediatrica saranno infine al centro di una riflessione multidisciplinare, che vedrà il contributo sinergico di più specialisti in un percorso diagnostico-terapeutico condiviso, con il coinvolgimento attivo della Pediatria di Famiglia.

La SIOP, da sempre promotrice della multidisciplinarietà e dell’integrazione con il territorio, rinnova così il proprio impegno nel costruire una rete di cura centrata sul bambino e sulla collaborazione tra professionisti.

Talk e tavole rotonde

Nell’ambito dei lavori del corso sono previsti anche dei momenti di confronto e dibattito che avranno uno stile differente rispetto a quello canonico dei congressi.

Nella seconda giornata è previsto, nei modi e nelle forme di un talk show televisivo, un dibattito, condotto dal giornalista Alessandro Fragalà, dedicato alle “Infezioni respiratorie ricorrenti” con l’obiettivo di comprendere meglio perché sono un argomento di così grande interesse per Pediatri e Otorini.

Si confronteranno, insieme al prof. La Mantia, un microbiologo, un’Igienista e Epidemiologa, otorini e pediatri. Altro confronto, questa tra volta tra un otorino, il prof. Ignazio La Mantia, e un pediatra, il prof. Pietro D’Amico, sarà dedicato ad un altro argomento molto sentito, quello del reflusso gastroesofageo. In questo caso a condurre sarà sempre il giornalista Alessandro Fragalà, ma a mediare tra otorino e pediatra sarà il dott. Giuseppe Marchese.