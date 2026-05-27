Ottica Nissena premiata tra le eccellenze italiane ai Top Optician Italia 2026

Il premio nasce con l'obiettivo di valorizzare realtà professionali che si distinguono nel panorama italiano

CALTANISSETTA – Ottica Nissena entra ufficialmente tra i migliori centri ottici d’Italia ottenendo il prestigioso riconoscimento “Top Optician Italia 2026”, assegnato durante la cerimonia nazionale svoltasi il 24 maggio nella suggestiva cornice di CastelBrando.

A guidare questo importante traguardo è Sonia Salvaggio, proprietaria di Ottica Nissena e autentico cuore e cervello dell’attività, punto di riferimento per professionalità, visione imprenditoriale e costante attenzione all’innovazione nel settore dell’ottica.

Il premio, promosso da AIO – Associazione Italiana Ottici e organizzato da Eidos Communication, nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà professionali che si distinguono nel panorama italiano per competenza tecnica, qualità del servizio, innovazione tecnologica, formazione continua e visione imprenditoriale.

La premiazione si inserisce all’interno della XIV edizione di Filiera Produzione Occhiali 2026, il principale evento nazionale dedicato al confronto tra imprenditori, manager e professionisti del settore ottico e dell’occhialeria italiana.

Ottica Nissena è stata selezionata tra circa 10.000 ottici optometristi italiani, rientrando tra i soli 90 centri ottici premiati in tutta Italia. Un risultato ottenuto attraverso un rigoroso processo di selezione nazionale che ha coinvolto aziende fornitrici, centri di formazione e protagonisti autorevoli del settore.

Il riconoscimento certifica gli elevati standard raggiunti da Ottica Nissena in termini di: eccellenza del servizio al cliente innovazione tecnologica formazione avanzata e continua del personale qualità delle competenze professionali capacità imprenditoriale e visione strategica “Essere inseriti tra i Top Optician Italia 2026 rappresenta per noi un motivo di enorme orgoglio.

Questo premio non celebra soltanto un risultato professionale, ma racconta anni di impegno, sacrifici, ricerca e dedizione verso i nostri clienti. È la conferma che qualità, formazione e innovazione fanno davvero la differenza”, dichiara Sonia Salvaggio, proprietaria di Ottica Nissena. Un riconoscimento che assume un valore ancora più forte perché porta il nome di Caltanissetta tra le eccellenze italiane del settore.

“In un momento storico in cui troppo spesso si parla del nostro territorio soltanto evidenziandone le difficoltà, questo premio dimostra invece che Caltanissetta e la Sicilia sanno esprimere professionalità, competenze e realtà imprenditoriali capaci di distinguersi a livello nazionale. Essere nisseni per noi è motivo di orgoglio e rappresentare la nostra città in Italia è una responsabilità che viviamo con amore, passione e senso di appartenenza”.

Il premio è stato idealmente condiviso con tutto il team di Ottica Nissena e con i clienti che negli anni hanno scelto il centro ottico, contribuendo a costruire un percorso fondato sulla fiducia, sulla professionalità e sull’attenzione verso il benessere visivo delle persone. L’evento nazionale ha inoltre rappresentato un importante momento di confronto sulle sfide future del settore: dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dagli smart glasses alla tutela del vero Made in Italy, temi centrali dell’edizione 2026 di Filiera Produzione Occhiali.

Per Ottica Nissena questo traguardo rappresenta non un punto d’arrivo, ma un nuovo punto di partenza, con l’obiettivo di continuare a investire nella qualità dei servizi, nella formazione e nelle tecnologie più avanzate dedicate alla salute visiva.