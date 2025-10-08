Ottobre, il mese dell’oro verde: la Sicilia celebra l’olio

Tutti gli eventi

CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) – L’autunno siciliano profuma d’olio nuovo e i borghi dell’entroterra si preparano a celebrare l’oro verde. Ottobre diventa il mese dell’extravergine con ‘Le vie del cibo della lunga vita’, progetto di valorizzazione del patrimonio agroalimentare sicano che trasforma i territori in laboratori viventi di cibo e longevità.

Il calendario si apre il 10, 11 e 12 ottobre con l’Olio Folk Fest – Edizione Longevity a Caltabellotta (Agrigento), un weekend che fonde tradizione e innovazione celebrando l’extravergine attraverso sapori, cultura e musica popolare. Un evento che valorizza il legame profondo tra l’olio d’oliva e la longevità delle popolazioni sicane, immergendo i visitatori nell’autenticità di un territorio dove il tempo sembra essersi fermato.

Il mese prosegue il 24, 25 e 26 ottobre con la XXVI edizione della Festa dell’Olio a Lucca Sicula, sempre nell’Agrigentino. Tre giorni dove produttori aprono i frantoi al pubblico, esperti conducono degustazioni guidate, mentre il centro storico si anima di eventi tra enogastronomia, storia e memoria contadina.

Negli stessi giorni, Castronovo di Sicilia (Palermo) ospita il Castrum Food Fest, percorso parallelo tra antichi saperi culinari e contaminazioni contemporanee. Due manifestazioni gemelle che dialogano a distanza, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire l’extravergine attraverso territori e interpretazioni diverse. Tre weekend dedicati all’extravergine, tre modi diversi di raccontare lo stesso protagonista: dalla festa popolare che intreccia musica e tradizione, alle celebrazioni di piazza, dai riti della raccolta alla degustazione consapevole.

Il programma de “Le vie del cibo della lunga vita” proseguirà nei mesi successivi: l’11 novembre la Festa della Guastedda di San Martino a Montedoro celebrerà il pane della tradizione, il 22-23 novembre sarà la volta dell’Arancia di Ribera, regina della dieta mediterranea sicana, fino al gran finale del 20-21 dicembre con Sicani Expo Olio a Palazzo Adriano, che chiuderà il cerchio ritornando al protagonista di ottobre.

L’iniziativa “Le vie del cibo della lunga vita” è promossa dalla Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P.) e finanziata dall’assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in collaborazione con il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, il GAL Sicani, il Distretto Turistico Valle dei Templi, il Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP, il Consorzio di Tutela IGP Olio Extravergine di Oliva di Sicilia, gli Istituti Professionali di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Agrigento, Bisacquino e Bivona, e la Cooperativa Agricola Zootecnia Tumarrano. Un calendario che rende la Sicilia custode di un patrimonio gastronomico riconosciuto dall’Unesco.