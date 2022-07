Over, Under e bandiere: Palermo e le regole per il calciomercato

Regole e limitazioni del campionato di Serie B, dalle liste alle situazioni prestiti e giocatori extracomunitari

PALERMO – Con l’insediamento del City Football Group e il ritiro precampionato ormai alle porte in casa Palermo è tempo di pensare al calciomercato. Il direttore sportivo Renzo Castagnini sta lavorando alacremente per definire le situazioni relative ai giocatori in scadenza ma nel frattempo, in piena sinergia con il tecnico Silvio Baldini e lo Scout del City Group Luciano Zavagno, è partita la caccia ai nuovi innesti che formeranno il Palermo che verrà.

Le liste: Under, Over e Bandiere

La rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B dovrà essere costruita rispettando, così come vale per tutte le altre compagini di categoria, le regole dettate da Figc e FIFA. A tal proposito secondo il regolamento Federale esistono tre liste di giocatori con caratteristiche differenti:

La “Lista A” può contenere un massimo di diciotto giocatori Over 23, è una lista fissa quindi in questo caso bisogna ragionare attentamente e fare scelte oculate;

La “Lista B” è quella dedicata agli Under 23 ovvero tutti i giocatori nati dopo l’1 gennaio 1999, al contrario della prima lista questa non ha alcuna limitazione di numero;

La “Lista C”, infine, è quella che fa riferimento ai giocatori bandiera: in questa lista possono essere inseriti due giocatori che vantano quattro stagioni consecutive di tesseramento nel club senza necessità di contratto professionistico, possono essere quindi considerati anche gli anni di militanza nel settore giovanile.

Prestiti e giocatori extracomunitari

Oltre ai limiti imposti dalle liste è necessario considerare anche quelli legati al numero di giocatori in prestito e ai giocatori extracomunitari. Per quanto riguarda i primi la Fifa, a partire dal primo luglio di quest’anno, ha imposto un tetto massimo di otto giocatori in prestito con il numero che andrà decrescendo progressivamente nel corso delle prossime due stagioni. Anche in questo caso, così come per le liste, sono esentati dalle limitazioni i giovani ma per il regolamento prestiti devono essere di età pari o inferiore ai 21 anni.

Le squadre di Serie B infine, come decretato dalla Figc nella passata stagione, non possono tesserare “calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista”. In sostanza, non potranno essere tesserati e non potranno essere fatti contratti professionistici a giocatori extracomunitari.

La situazione del Palermo

Il Palermo, in questo momento, ha dieci giocatori nella lista Over 23 ovvero Massolo, Somma, Giron, Crivello, De Rose, Broh, Luperini, Dall’Oglio, Fella e Soleri. A questi, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbero aggiungersi Valente e Marconi per i quali il rinnovo contrattuale dovrebbe essere ufficializzato a breve e Damiani che, dopo il prestito, è ad un passo dal riscatto a titolo definitivo. Da non escludere il possibile accordo anche con Lancini mentre le strade di Pelagotti, Odjer e Floriano dovrebbero essere lontane da viale del Fante.

Nella lista Under sono invece presenti Peretti, Marong, Buttaro, Doda, Felici e Silipo mentre nell’ultima, quella dei giocatori bandiera, rientrerebbe Andrea Accardi anche lui in odore quasi certo di rinnovo e tesserato in rosanero per almeno quattro stagioni consecutive.

Alla luce dei regolamenti e delle limitazioni il Palermo, salvo potenziali cessioni, avrebbe a disposizione circa 4/5 slot liberi per la prima lista e uno per le bandiere, bisognerà quindi riflettere attentamente su quali innesti aggiungere da qui alle prossime settimane. Uno di questi potrebbe essere dedicato a Matteo Brunori, sul quale i rosa stanno lavorando e tutte le parti in gioco sarebbero ben disposte a a far continuare all’attaccante italo-brasiliano l’avventura in rosanero.

Difficile, infine, alla luce delle disposizioni in merito ai prestiti ipotizzare esodi di massa dalle altre compagini appartenenti alla galassia City Group. Se da un lato è fortemente ipotizzabile l’approdo di qualche giovane dalla folta colonia costruita negli anni dalla holding, dall’altro per via dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non sarà possibile accogliere in rosanero giocatori inglesi.