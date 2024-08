Il Palermo vince e convince contro l’Oxford: vittoria per 2-0 in amichevole

I rosanero vanno in gol con Saric e Insigne

Termina al meglio il ritiro estivo pre campionato del Palermo. La compagine del capoluogo siciliano, nella gara amichevole contro l’Oxford United, si impone per 2-0 al Kassam Stadium davanti a una bella cornice di pubblico rosanero giunta in Inghilterra. Il bilancio finale delle gare disputate in ritiro dal Palermo è di quattro vittorie e una sconfitta: un bottino positivo (sia nei risultati che nelle prestazioni) che precede i primi impegni ufficiali dei rosa.

Alessio Dionisi decide di schierare il suo Palermo con Gomis tra i pali e in difesa Diakité, Nedelcearu, Nikolaou e Lund. Fabio Lucioni non è del match a causa di un trauma contusivo al bacino. In linea mediana Blin parte titolare in cabina di regia, affiancato da Ranocchia e Vasic. Dunque il tridente d’attacco, con Insigne e Di Francesco a supporto di Henry. Un 4-3-3 che sembra essere ormai consolidato tra le fila dei rosanero.

Oxford-Palermo 0-2: la partita

Il primo tempo termina a reti inviolate, ma il Palermo mostra buone trame di gioco. Si difende bene, leggerezze a parte, e contrattacca con decisione provando a far male agli avversari. Vanno vicino al gol Ranocchia, con un tiro al volo su cross di Diakité (parato da Cumming), e Di Francesco, che prova a sfruttare un contropiede con un bel passaggio filtrante di Insigne (recupera in extremis un difensore dell’Oxford). Alla fine dei primi 45 minuti Vasic lascia il campo per un problema fisico, al suo posto entra Gomes.

Prima della ripresa ancora alcuni cambi per mister Dionisi. Desplanches ritrova il campo e prende il posto di Gomis in porta, mentre Di Francesco viene sostituito da Di Mariano sulla corsia mancina. Al 59’ il tecnico dei siciliani cala il poker di sostituzioni: entrano Brunori, Pierozzi, Buttaro e Saric; escono Henry, Diakité, Lund e Ranocchia. E bastano tre minuti ai rosanero per sfruttare subito la freschezza dei nuovi entrati. Al 62’ Insigne imbuca per l’inserimento di Saric che con il destro, a incrociare, calcia forte e batte l’estremo difensore dell’Oxford.

I tifosi del Palermo al Kassam Stadium

Al 65’, invece, arriva il raddoppio del Palermo con un’azione tutta di prima finalizzata da Insigne, che si inserisce centralmente sull’ottimo passaggio di Brunori. A seguire trovano minuti da mettere sulle gambe anche Graves e Ceccaroni (quest’ultimo al rientro dopo un infortunio), che prendono il posto della coppia di centrali di difesa Nedelcearu-Nikolaou. Al 77’ è Peda che subentra a Insigne e va ad allungare la linea difensiva dei suoi, mentre all’84’ Damiani sostituisce Blin. I minuti finali sono solo di gestione per i rosa, anche se vanno vicino al gol con Brunori. Senza recupero, poi, l’arbitro fischia tre volte: il Palermo vince 2-0 contro l’Oxford.

In Coppa Italia contro il Parma

Dopo il test amichevole vinto contro l’Oxford United per 2-0, i rosanero riprenderanno gli allenamenti martedì 6 agosto in provincia di Verona (tutte le sedute saranno a porte chiuse), in vista della gara di Coppa Italia in casa del Parma. Il match è in programma domenica 11 agosto alle ore 18.30.