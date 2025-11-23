Padre e figlia di 4 anni bloccati in Iran: istanza urgente all’ambasciata

"La madre iraniana ha trattenuto il passaporto"

CATANIA – Una bambina di quattro anni e suo padre, entrambi cittadini italiani, sarebbero bloccati in Iran dopo che la madre, una cittadina iraniana, si sarebbe resa irreperibile e avrebbe portato con se il passaporto della bimba. La vicenda è stata resa nota dagli avvocati dell’uomo, Vincenzo Randazzo e Valter Biscotti, che parlano di “emergenza consolare”.

Padre e figlia bloccati in Iran

Secondo quanto riferiscono i legali, l’uomo, Andrea P., e la figlia sono impossibilitati a rientrare in Italia proprio in seguito alla scomparsa della donna. Per questo gli avvocati hanno presentato una “istanza urgente all’ambasciata d’Italia a Teheran per ottenere un documento di viaggio provvisorio, necessario per rientrare in Italia e partecipare all’udienza già fissata dal Tribunale di Caltagirone per decidere sull’affidamento”.

Secondo la difesa, la mancata emissione del documento “metterebbe a rischio il superiore interesse della bambina e impedirebbe al padre di ottemperare a un ordine dell’autorità giudiziaria italiana. L’Ambasciata è ora chiamata a intervenire con urgenza”, aggiungono i legali.