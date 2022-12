Pagamenti, Falcone: “Tutto secondo le direttive”

Non ci sarebbero intoppi secondo l'assessore.

PALERMO – “Nel rispetto della nostra direttiva sul prolungamento delle operazioni di cassa, per tutta la giornata odierna le Ragionerie centrali continueranno a ricevere i mandati di pagamento dai vari Dipartimenti, così come da nuovo calendario di chiusura della contabilità della Regione già noto agli uffici e diffuso nei giorni scorsi”.

L’assessore Marco Falcone rassicura sulla situazione dello stato dell’arte delle casse regionali. In mattinata, infatti, si era diffusa la notizia che alcuni dipartimenti della Regione avrebbero comunicato la chiusura dei servizi di tesoreria alle aziende che hanno fatto richiesta dei pagamenti che aspettano da tempo. Al netto della proroga annunciata dall’assessore nei giorni scorsi.

“Da domani e sino al 23 dicembre, le Ragionerie saranno impegnate a lavorare i mandati – circa 10mila secondo una prima stima – e a trasmetterli al Tesoro per il saldo finale. Questo ci consentirà, al netto dei giorni festivi, di rispettare l’impegno assunto a liquidare imprese e aziende siciliane fino all’ultimo giorno non festivo del 2022”, spiega Falcone. “Come già detto, questa è la prima di una serie di misure che attueremo per far correre la Regione allo stesso passo del tessuto produttivo della Sicilia”, dice l’assessore.