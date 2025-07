Paladino d’Oro Sport Film Festival, edizione record

Centocinquanta film provenienti da trentacinque nazioni

Centocinquanta film provenienti da trentacinque nazioni, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Giappone alla Cina, dal Messico all’Argentina.

Sarà da record la 45esima edizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, la kermesse internazionale di cinema sportivo più antica al mondo, in programma dall’1 al 7 dicembre prossimo a Palermo, che vedrà protagoniste le produzioni provenienti dai cinque continenti e avrà il supporto della Sicilia Film Commission, del Comune di Palermo e del Comitato Italiano Paralimpico.

Si sono appena chiuse le iscrizioni e anche per questa edizione si sono registrati numeri da record: 35, infatti, sono le nazioni partecipanti, 150 film, 90 cortometraggi, 60 lungometraggi, 60 film olimpici, 30 film paralimpici, 60 football film. Le produzioni che hanno ottenuto le nomination si contenderanno i Paladino d’Oro per le seguenti sezioni: Film olimpici, paralimpici, Football film e E-Sport Film con la novità dell’AI Film Award e Motor Film. Saranno assegnati inoltre le statuette per la miglior fotografia, miglior sound-mixing, miglior sceneggiatura, miglior documentario, miglior montaggio, miglior regia, miglior attore/attrice, Social Award (best Trailer) e per l’Altro Cinema (Premio speciale “Vito Maggio”).

Il programma della settimana del cinema sportivo prevede le proiezioni dei film in concorso, una mostra del cinema sportivo “Cinema & Sport”, che sarà allestita nell’ambito del festival e racconterà la storia del festival attraverso fotografie, pubblicazioni editoriali, archivio video e grafiche, ed ancora meeting con registi e produttori e il convegno “Cinema, Sport e Salute” coordinato dalla FMSI Palermo.

Il Festival è organizzato dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddo e con la direzione artistica di Stefania Tschantret.

Il Paladino d’oro Sport Film Festival è nato nel 1979 a Palermo da una idea di Vito Maggio, giornalista storico della Gazzetta dello Sport, e Sandro Ciotti, icona dei radiocronisti RAI di tutti i tempi. Tra i protagonisti delle passate edizioni, registi del calibro di Tom Gries, Ted Kotcheff, Michael Mann, Luigi Comencini, Mario Monicelli, Max Nosseck, Wim Wenders, Pupi Avati, Paolo Genovese, Ricky Tognazzi e Luca Barbareschi. Tra i produttori a ricevere l’ambito premio anche Fulvio Lucisano, tra gli attori Lino Banfi, Lucia Sardo, Alessio Vassallo e tra i giornalisti Candido Cannavò, Riccardo Cucchi, Alberto Brandi, Bruno Vespa e tra gli sportivi Ferenc Puskas, Marco Tardelli, Arrigo Sacchi, Marcello Lippi, Angelo Binaghi, Gianni Petrucci, Giancarlo Abete, Gabriele Gravina, Giovanni Malagò, Luca Pancalli e tanti altri.

“Sarà un’edizione che resterà ancora una volta nella storia – spiega il presidente del festival Roberto Oddo – perché si è elevato ancora di più lo spessore cinematografico delle produzioni in concorso e siamo orgogliosi di avere quest’anno il sostegno di Sicilia Film Commission e la presenza di una giuria Internazionale, da me presieduta, che sarà composta da Stefania Tschantret (Italia, direttore artistico e produttrice cinematografica), Hugo Pallete (USA, direttore della fotografia), Sergey Miroshnichenko (Russia, produttore, Member of the European Film Academy) Alberto Serra (Panama, regista, produttore), Shelby.Elwood (USA, produttrice cinematografica), Iranmerhr Salimi (IRAN, sceneggiatrice, regista) Ivan Scinardo (Italia, giornalista, Direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia Sicilia), Ignazio Mannelli (Italia, regista, produttore)”.

La cerimonia di gala con la consegna dei paladini d’oro si terrà il 7 dicembre prossimo al Teatro Politeama Garibaldi. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente a tutti i momenti della settimana del cinema sportivo, tutte le info su www.paladinodoro.it.