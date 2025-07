Palazzo degli Elefanti, il commiato al generale Raimondo

Ha guidato per quattro anni le fiamme gialle in provincia

CATANIA – Nel corso di una visita istituzionale a Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto per un saluto di commiato il comandante provinciale uscente della Guardia di Finanza di Catania, Generale di brigata Antonino Raimondo, che dopo quattro anni lascia l’incarico di vertice delle Fiamme Gialle nella provincia etnea.

Il sindaco Trantino ha espresso al Generale Raimondo un sentito ringraziamento a nome dei cittadini di Catania per l’alto senso del dovere e per il costante impegno nell’affermazione della legalità, dimostrato nello svolgimento di un’attività sempre orientata al servizio del pubblico interesse, in stretta collaborazione con le istituzioni locali e le altre forze dell’ordine, con spirito di ascolto e vicinanza alle comunità.

I risultati conseguiti in ambito investigativo – ha sottolineato il primo cittadino – testimoniano un impegno qualificato, rigoroso e coerente con la tutela dei cittadini e il rispetto delle regole della convivenza civile. Trantino ha infine formulato al Generale Raimondo i migliori auguri per i prossimi incarichi, certo che continuerà a distinguersi con competenza e professionalità al servizio della Nazione.

Il Generale Raimondo, originario di Catania, ha ringraziato il sindaco per l’ospitalità ricevuta, dichiarandosi orgoglioso di aver potuto guidare le Fiamme Gialle nella sua città natale, contribuendo all’affermazione della legalità e alla costruzione di una solida sinergia istituzionale, indispensabile per contrastare la criminalità organizzata e le diffuse illegalità del territorio.

Prima del commiato, il sindaco Trantino ha consegnato al Generale Raimondo l’Elefantino d’argento, simbolo della città di Catania.