Palermo 2022, ArticoloUNO: “Contro Miceli manovre irresponsabili”

Parla la segretaria della Federazione palermitana

PALERMO – “È giunto il momento che tutti si assumano le proprie responsabilità. Contro la candidatura di Franco Miceli, nata a Palermo dal confronto tra tutte le forze che hanno dato vita alla coalizione di centrosinistra, ci sono state manovre irresponsabili che vanno bloccate subito, perché ne va della sopravvivenza stessa della coalizione”.

Lo afferma Mariella Maggio, segretaria della federazione palermitana di ArticoloUNO ed esponente della lista Sinistra Civica Ecologista. “È il momento che tutti si esprimano chiaramente, alla luce del sole – aggiunge – a cominciare dai vertici dei partiti e dai maggiori esponenti civici che hanno aderito al progetto di uno schieramento progressista che si candidi alla guida della città per dare una prospettiva di sviluppo a Palermo”.

“Il Pd, come maggior partito italiano, ha più di altri la responsabilità di dire parole chiare. Per questo è necessario – conclude – che il segretario Enrico Letta, che non può essere indifferente a quel che accade nella quinta città italiana, si esprima al più presto, sgomberando il campo da personalismi e calcoli miopi. Il tema qui non è campo largo sì o no, ma l’esistenza di un campo progressista a Palermo”.