Palermo, 50enne picchiato per una mancata precedenza: finisce in ospedale

La violenza in viale Francia

PALERMO – Un uomo di 50 anni, a bordo di un monopattino, è stato picchiato a Palermo per una mancata precedenza. È quanto accaduto in viale Francia.

Il 50enne stava viaggiando su un monopattino quando avrebbe tagliato la strada a uno scooter, da lì è nata prima una lite verbale, ma subito dopo gli animi si sono accesi. La vittima, che in un primo momento avrebbe fatto il gesto di un pugno, è stato colpito con calci e pugni.

Dopo l’intervento degli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo, le persone coinvolte nella rissa sono state identificate e il cinquantenne è stato portato con l’ambulanza al pronto soccorso del Cervello.

I medici lo hanno sottoposto agli accertamenti che hanno evidenziato due fratture, una all’altezza di una delle due orbite oculari e l’altra al naso. L’uomo è stato dimesso con una prognosi inferiore ai 20 giorni e dunque, alla luce della dinamica e del racconto di alcuni testimoni, le parti sono state invitate a sporgere denuncia.