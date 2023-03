Palermo, a fuoco una matassa di fili di rame: indagini in corso

I residenti hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare l'incendio

1' DI LETTURA

PALERMO – Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti non distante dalla Missione Speranza e Carità, fondata dal missionario laico Biagio Conte, in via Decollati a Palermo per un incendio.

Qualcuno nei pressi di una palazzina disabitata ha dato fuoco ad una matassa di fili di rame probabilmente rubati. Si è alzato una nube che ha allarmato i residenti che hanno chiamato i pompieri che hanno spento le fiamme.

Gli agenti di polizia stanno cercando di risalire a chi ha dato fuoco al rame e cercare di comprendere la provenienza del materiale.