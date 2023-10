Palermo, abbandono illecito di rifiuti: multe tra centro e periferia

Otto le squadre impegnate sul territorio

PALERMO – Emergenza rifiuti a Palermo. Sono state elevate diverse multe nell’ambito dell’operazione congiunta condotta dalla polizia municipale e da quella provinciale per contrastare agli abbandoni illeciti di rifiuti. Otto le squadre impegnate sul territorio.

I controlli

I controlli sono stati effettuati in due aree della città. Una in centro storico nella zona compresa fra via Napoli e piazza Venezia, e l’altra in periferia, fra via Laudicina e via Galletti. Al centro del capoluogo le multe sono scattate per il conferimento della spazzatura nell’ambito del progetto di raccolta differenziata porta a porta.

Le sanzioni

Nel secondo, invece, gli agenti sono stati impegnati per cercare di bloccare quanti dalla provincia, per non fare la raccolta differenziata vengono a conferire in rifiuti in città dove ci sono ancora i cassonetti. I controlli sono scattati da un paio di giorni e sono 24 le sanzioni per una cifra di 2500 euro.

Sono stati elevati dodici verbali da 160 euro ciascuno per conferimenti fuori orario, mentre altrettante sanzioni da 50 euro ciascuna hanno visto protagonisti violazioni delle regole sulla raccolta differenziata.

La Manna: “I cittadini devono collaborare”

“Cerchiamo la collaborazione dei cittadini – dichiara il comandante della polizia provinciale Giuseppe La Manno – I controlli ci sono e ci saranno in tutta la città. Stiamo facendo delle prime operazioni locali che poi estenderemo a tutta Palermo. Abbiamo iniziato con la periferia per contrastare il fenomeno della migrazione dei rifiuti dai comuni vicini, nonché sul centro storico per migliorare il decoro della città”.