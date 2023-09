Palermo, cumuli di rifiuti abbandonati in pieno centro storico

Le diverse strutture ricettive lamentano disservizi e disagi

PALERMO – Cumuli di rifiuti abbandonati in zona Porta Nuova, nel centro storico di Palermo. Corso Alberto Amedeo, all’angolo con via Imera, è pieno di immondizia illecitamente gettata al di fuori dei cassonetti.

Rifiuti di qualsiasi tipo

Materassi, armadi, bancali, poltrone e divani: ci sono rifiuti abbondanti di qualsiasi tipo. La zona è prettamente turistica e le diverse strutture ricettive lamentano disservizi e disagi. La difficile situazione va avanti da diverso tempo.

La Rap fa sapere che provvederà a inoltrare la segnalazione sulla presenza di rifiuti abbandonati illecitamente su strada alle aree di pertinenza, per programmare un intervento risolutivo.

Si ricorda ai cittadini che esiste un numero verde – 800237713 – per richiedere il servizio gratuito di ritiro dei propri ingombranti. Dislocati in città, inoltre, esistono sette centri comunali di raccolta per portare gli ingombranti.