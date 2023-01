Palermo, adesso è ufficiale: Andrea Accardi al Piacenza a titolo definitivo

Definita la cessione del giocatore palermitano

PALERMO – Dopo le notizie delle ultime ore adesso è arrivata anche l’ufficialità: Andrea Accardi non è più un giocatore del Palermo. Il giocatore, che nelle ultime ore aveva salutato a mezzo social i tifosi e i colori rosanero, è stato ceduto a titolo definitivo al Piacenza come annunciato dal comunicato del club di viale del Fante:

“Il Palermo comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Andrea Accardi al Piacenza Calcio 1919. Ad Andrea i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Sempre tramite i social il Palermo, oltre al comunicato ufficiale, ha salutato e ringraziato il classe 1995 che dopo il fallimento della vecchia squadra è rimasto per sposare il progetto rinascita dalla Serie D:

“Tra la rosa del fallimento in serie B e quella della rinascita in serie D, nel 2019, ci fu solo un nome in comune: Andrea Accardi.

Come quotidianamente accade nel calcio, oggi per Andrea come atleta finisce un ciclo e se ne apre un altro. Ciò che non finisce è l’amore tra un uomo e la sua terra, tra una persona e la sua gente, il gusto di una storia che sarà sempre bello poter raccontare.

In bocca al lupo, figghiò”.