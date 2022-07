Palermo, aggredito con calci e pugni un medico del Policlinico

La vittima ha riportato diverse fratture, per guarire avrà bisogno di 40 giorni

1' DI LETTURA

PALERMO – Un altro medico è stato aggredito in un ospedale a Palermo. Si tratta di Salvatore Petta, gastroenterologo del Policlinico, picchiato selvaggiamente da due uomini che gli hanno provocato diverse fratture e una prognosi di 40 giorni.

L’aggressione risale a ieri, quando una donna ha chiesto chiesto di entrare in reparto fuori dall’orario consentito per visitare la figlia ricoverata. Di fronte al rifiuto opposto dai sanitari la donna è tornata accompagnata dal fratello e dal marito, che hanno cominciato a picchiare con calci e pugni il medico. Uno degli aggressori, poi identificati dalla polizia, ha anche lanciato una scrivania.

“Le gravissime carenze di organico nei pronto soccorso siciliani espongono i medici a turni massacranti che non consentono il rispetto della normativa sui riposi né la fruizione delle ferie obbligatorie con conseguente incremento del rischio clinico – affermano i sindacati di categoria che annunciano in una nota di avere indetto lo stato di agitazione -. Ad oggi, come viene esposto dai direttori dei pronto soccorso della regione mancano 372 dirigenti medici sul totale di quelli previsti dalle dotazioni organiche – aggiungono – Una gravissima situazione che mette a rischio la sicurezza delle cure dei cittadini”.