 Aggressione a un controllore Amat a Palermo, arrestato un 44enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Palermo, aggressione a un controllore dell’Amat: arrestato un 44enne

Identificato dai militari del nucleo radiomobile
CARABINIERI
di
1 min di lettura

PALERMO – Un 44enne campano, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato da carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo per resistenza e lesioni a persona incaricata di un pubblico servizio. Secondo l’accusa, sprovvisto di biglietto, avrebbe aggredito, colpendolo con schiaffi e pugni un controllore dell’Amat che gli aveva chiesto di scendere per comminargli una sanzione amministrativa.

Dopo l’aggressione l’uomo è fuggito, ma è stato poi identificato. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI