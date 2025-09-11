Palermo, aggressione a un controllore dell’Amat: arrestato un 44enne

Identificato dai militari del nucleo radiomobile

PALERMO – Un 44enne campano, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato da carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo per resistenza e lesioni a persona incaricata di un pubblico servizio. Secondo l’accusa, sprovvisto di biglietto, avrebbe aggredito, colpendolo con schiaffi e pugni un controllore dell’Amat che gli aveva chiesto di scendere per comminargli una sanzione amministrativa.

Dopo l’aggressione l’uomo è fuggito, ma è stato poi identificato. Il gip ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.