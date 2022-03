Palermo, aggressione al carcere per minorenni Malaspina

La denuncia è di Donato Capece, segretario generale del Sappe

PALERMO – Domenica all’istituto penale per minorenni di Palermo, Malaspina, un gruppo di detenuti ha innescato una spedizione punitiva contro un altro ragazzo, salvato a fatica dagli uomini della Polizia penitenziaria. La denuncia è di Donato Capece, segretario generale del Sappe. “Ancora una volta il grave episodio non ha avuto un tragico epilogo solamente grazie al pronto intervento dei colleghi della polizia penitenziaria, ma non si possono dilazionare ancora urgenti provvedimenti per garantire l’ordine e la sicurezza e la piena operatività della Polizia penitenziaria – dice Capece – bisogna modificare la legge che oggi prevede che detenuti fino a 25 anni possano continuare a stare ristretti in carceri minorili”.