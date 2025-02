Troupe di Striscia aggredita a Ballarò, Stefania Petyx: “Un incubo”

Il racconto dell'inviata e l'appello delle associazioni

PALERMO – “A Ballaró, mentre stavamo intervistando l’assessore Forzinetti sull’apertura del mercato coperto, un gruppo di extracomunitari ci ha aggrediti pensando volessimo denunciare lo spaccio di droga”.

L’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx, affida ai social il racconto di ciò che è successo a lei alla sua troupe ieri, 27 febbraio, mentre realizzava un servizio per la trasmissione di Canale 5.

“Abbiamo provato a spiegare che non li stavamo riprendendo – prosegue l’inviata – ma erano esaltati o sotto effetto della droga perché sono diventati aggressivi. Ci hanno rotto le attrezzature e picchiato i cameraman, ci hanno anche tirato un monopattino”. Momenti concitati, ma il peggio è stato evitato anche dall’intervento di chi lavora nella zona.

“Poteva finire molto male”

“Poteva finire molto male – aggiunte Stefania Petyx – ma quelli del mercato ci hanno protetti e io li ringrazio. Ringrazio pure i vigili urbani e i carabinieri che sono arrivati in massa. I carabinieri ne hanno già fermati due – sottolinea -, e io li ho identificati e denunciati con tanto di querela. Due sono risultati irregolari, manca il terzo (che poi era il più aggressivo). Insomma – dice – un pomeriggio tranquillo si è trasformato in un incubo per nessun motivo se non la droga che circola indisturbata in quel posto. Stiamo bene, ovviamente qualche livido e qualche ferita leggera”.

“Ma la paura c’è stata soprattutto per la mia troupe che ringrazio perché è stata favolosa e non ha mai mollato, perché noi non molliamo mai. Unica nota positiva – conclude – non avevamo portato il bassotto che era a casa sano e salvo”.

Don Enzo: “Ecco quando Ballarò cambia volto”

Un episodio preoccupante, avvenuto nel cuore del quartiere in cui è costantemente impegnato Don Enzo Volpe, guida storica del centro Santa Chiara che insieme a Suor Maria Teresa ha fondato Casa Àncora. La sede si trova in via del Ponticello, a pochi metri dalla piazza in cui la troupe televisiva è stata aggredita.

“Purtroppo quando il mercato chiude, la zona cambia completamente volto – dice Don Enzo – e viene fuori in modo più evidente quello dell’illegalità. Chi era presente non ha probabilmente capito quello che stava accadendo e si è sentito sotto i riflettori. Non è assolutamente una giustificazione, ma frutto del contesto. Forse era sotto effetto di droga, la reazione è stata esagerata e mi dispiace molto. C’è però un aspetto positivo da sottolineare, quello della solidarietà di chi ha aiutato la troupe. Gente del posto che ha dato una mano senza pensarci un attimo”.

D’altronde, quello della solidarietà è un tema molto caro a chi ogni giorno lotta contro le criticità di Ballarò, piazza di spaccio ormai storica. “La situazione è cronica – sottolinea Don Volpe – non si intravedono grandi cambiamenti. Noi cerchiamo di indirizzare i ragazzi verso la prevenzione e, quando individuiamo una situazione critica, lavoriamo per limitare i danni”.

Ferla: “Ballarò deve rivivere”

Danni ben visibili ogni giorno all’alba, quando i commercianti montano le loro bancarelle e il mercato si prepara ad accogliere i clienti. “Il volto più triste di Ballarò è proprio questo – dice Natale Ferla, dell’associazione Mercato storico -. Alle 5.30 del mattino c’è ancora chi dorme per strada, chi ha trascorso la notte consumando droga, anche minorenni che si trascinano a fatica. Questa realtà deve cambiare, perché ieri è stata aggredita Stefania Petyx, domani può accadere a un turista che fa un video o a un qualunque altro cittadino”.

E poi un appello all’amministrazione comunale: “E’ necessario riprendere un dialogo che punti alla vera valorizzazione di Ballarò e dei suoi commercianti. Il nostro mercato è famoso in tutto il mondo, ma nella zona – conclude Ferla – ancor prima dei turisti, devono tornare i palermitani”.