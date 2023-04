Palermo, al “Barbera” arriva il Benevento: sanniti in piena crisi

I play-off dei rosanero passano dalla sfida casalinga contro i giallorossi

PALERMO – La compagine rosanero guidata da Eugenio Corini si prepara ad ospitare allo stadio “Renzo Barbera” il Benevento. In occasione della 34ª giornata del campionato di Serie B, i rosanero andranno a sfidare i sanniti, squadra in piena crisi di risultati. Il club campano, infatti, ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore Andrea Agostinelli il 12 aprile, poco prima della sfida tra Benevento e Reggina poi terminata 1-1. Il 10 aprile aveva presentato le dimissioni Roberto Stellone, ex allenatore anche della compagine del capoluogo siciliano. La società giallorossa, dunque, a sei giornate dalla fine del campionato, ha subito una scossa e sta cercando di dare il tutto per tutto per potere ottenere la salvezza nel campionato di Serie B.

La classifica del Benevento vede la squadra campana come “fanalino di coda” dell’attuale graduatoria. A quota 30 punti, infatti, “le streghe” stanno cercando di riemergere per provare a raggiungere almeno la zona play-out. Il diciassettesimo posto, infatti, dista 4 punti e attualmente è occupato dal Perugia con 34 lunghezze. Nella corsa verso la permanenza nel campionato cadetto i sanniti sono all’inseguimento di Brescia (32) e SPAL (33). Intanto, però, la squadra di mister Agostinelli è attualmente anche la meno in forma della Serie B. Nelle ultime cinque gare, infatti, i giallorossi hanno ottenuto appena 2 punti grazie ai due pareggi con la Reggina e con il Como; intervallano questi risultati tre sconfitte di fila. Solo 8 punti, poi, sono quelli totalizzati nelle ultime quindici gare giocate dagli Stregoni nella stagione ancora in corso.

Il Palermo, dal canto suo, dopo l’amara sconfitta al “Penzo” di Venezia, vuole tornare al successo tra le mura amiche e davanti i propri tifosi. I rosanero sono scivolati al decimo posto in graduatoria, con 43 punti così come il Modena e la Ternana. Le inseguitrici ai siciliani non mancano e anche per questo motivo Brunori e compagni avranno come imperativo quello di vincere in vista della sfida in programma alle ore 16:15 sabato 22 aprile. L’ottavo posto, il primo utile per entrare nella zona play-off, lo occupa la Reggina con 46 punti, a causa della penalizzazione ufficiale ricevuta in settimana. Per credere ancora al sogno degli spareggi per la promozione, infatti, la compagine guidata da Eugenio Corini dovrà vedersela con i sanniti che puntano quasi disperatamente alla salvezza. Una partita non facile che potrebbe già definire il futuro di entrambe le squadre che si sfideranno al “Renzo Barbera”.